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Dünya

Rus Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan askerleri denetledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki savaşta Zaporijya yönünde bulunan askeri birliklerin ileri komuta merkezlerinden birinde denetleme gerçekleştirdi.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 13:21 - Güncelleme:
Rus Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna'da savaşan askerleri denetledi
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu'nun özel askeri operasyon esnasında Zaporijya yönündeki "Vostok" birleşik askeri birliklerinden birine ait ileri komuta merkezini denetlediği bildirildi.

Komuta merkezinde komutanlardan mevcut durum ve birliklerin performansı hakkında Şoygu'nun bilgi aldığı kaydedilen açıklamada, birlik karargahında da askeri grupların komutanlarıyla ayrıca bir toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Şoygu, askeri teçhizatın tespit edilmesi ve imha edilmesindeki yüksek verimliliğe ve gruplaşmanın ana yönlerinde düşman personelinin yoğunlaşmasına dikkati çekti." denildi.

Bakan Şoygu'nun komutanlara Ukrayna ordusunun planlarını önceden ortaya çıkarmak ve bunları engellemek amacıyla istihbarat çalışmalarının aktif yürütülmesi talimatı verdiği aktarılan açıklamada, "Şoygu, özel askeri operasyona katılan birliklere kapsamlı desteğin sağlanması ve personelin güvenli bir şekilde konuşlandırılması için şartların oluşturulması hususuna da özellikle dikkati çekti." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Şoygu'nun çatışmalarda görev alan bazı askerlere madalya verdiği kaydedildi.

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