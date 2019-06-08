Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi'nin üyesi Frants Klintseviç, ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord’un, ‘Türkiye’nin S-400 sistemlerini teslim alması durumunda F-35’leri alamayacağını her düzeyde net bir şekilde ifade ettik’ şeklindeki ifadelerini Facebook hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Sputnik'in haberine göre; Klintseviç, “ABD, alışılageldiği gibi şantajla uğraşmaya devam ediyor. Ancak bu durumda, Amerikalıların tüm çabalarına rağmen, Kuzey Akım-2 projesinde de olduğu gibi bu (şantaj girişimi) işe yaramayacak. Bu olmayacak, zira artık birçok ülke, siyasi spekülasyonlara boyun eğmeyerek ulusal çıkarlarını her şeyin başında tutuyor” ifadelerini kullandı.