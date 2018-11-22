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Rusya'da 19 kadını öldüren seri katilin davası tekrar görüldü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan eski polis memuru Yevgeniy Çuplinskiy, 19 kadını öldürdüğü suçlamasıyla yeniden görülen davasında, ömür boyu hapse mahkum edildi.

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Sibirya'nın Novosibirsk şehrinde 19 kadını öldürdüğü gerekçesiyle hapiste bulunan Çuplinskiy'nin davası tekrar karara bağlandı.

Bölge mahkemesi tarafından görülen davada, Çuplinskiy suçlu bulunurken, yeniden ömür boyu hapse çarptırıldı.

Rusya Temyiz Mahkemesi, eylül ayında bölge mahkemesi tarafından Çuplinskiy'e ömür boyu hapis cezası verilmesiyle sonuçlanan davaya yapılan itiraz neticesinde davanın yeniden görülmesine hükmetmişti.

Yaşları 18 ila 31 arasındaki 19 kurbanını 1998-2005 yılları arasında öldüren Çuplinskiy, kurbanlarının cesetlerini parçalayarak Novosibirsk'in çeşitli bölgelerine saklamıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, katilin yakalanması için toplam 5 bin kişiyi sorgulamıştı. Çuplinskiy 2016'da tutuklamıştı.

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