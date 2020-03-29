Star.com.tr 29 Mart 2020 Pazar 11:47 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 11:55

Rusya’nın dev doğalgaz şirketi Rosneft, Venezuela’daki tüm faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Rus şirketin yaptığı açıklamada, “Bugün, Petromonagas, Petroperija, Boqueron'un üretim işletmelerindeki hisseler de dahil olmak üzere Venezuela'daki tüm projelere katılımı yapılan anlaşma sonucu sona erdirildi” denildi.



RUS DEVLET AJANSI ANLAŞMAYI DOĞRULADI

Anlaşmaya göre şirket, Rosneft'in Venezuela'daki tüm varlıklarının ve ticari işlemlerinin satılacağını, kapatılacağını veya tasfiye edileceğini açıkladı. Resmi devlet haber ajansı RIA Novosti, yapılan anlaşmayı doğruladı.

3 HAFTA ÖNCE ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNE ALINMIŞTI!

Rosneft, 3 hafta önce Venezuela petrolü üzerindeki tek taraflı yaptırımlarına rağmen petrol satışına yardım ettiği gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.

