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Rus su altı araştırma gemisinde yangın: 14 ölü

Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetti.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtildi.

Rusya Deniz Kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

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