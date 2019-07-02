Rus su altı araştırma gemisinde yangın: 14 ölü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtildi.

Rusya Deniz Kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.