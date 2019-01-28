Rus süpersonik Tu-22M3 uçağının düşme anına ait görüntüle ortaya çıktı

Murmansk Bölgesi'nde düşen Rus Tu-22M3 bombardıman uçağının kaza anına ait görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu bölgede piste inmeye çalışan uçağın ön tarafının piste çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle 2'ye ayrılan uçağı anında alevler sarıyor.

UÇAKTA BOMBA BULUNUYOR MUYDU?

Kazada dört mürettebatın 3'ü hayatını kaybederken, komutanları mücizevi şekilde kurtuldu. Kazada yaralanan asker hastanaye kaldırılırken, kazanın nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın rutin bir eğitim görevinde olduğunu ve uçakta silah/bomba olmadığını belirtti. Ancak, daha sonraki raporlarda uçağta bir adet Kh-22 uzun menzilli gemi karşıtı füze ve birkaç yüz adet savaş topu mermisi bulunduğu belirtildi.