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Dünya

Rus taksi şoförlerinden korona virüsüne karşı maskeli önlem

Korona virüsünün tehdit ettiği ülkelerden biri olan Rusya’da taksi şoförleri virüsten korunmak için özel kıyafetler giyip maske takınca ortaya çıkan görüntüler büyük ilgi çekti.

IHA04.02.2020  14:07 - Güncelleme: 04.02.2020  14:07

Rusya’nın Moğolistan ve Kazakistan sınırında bulunan, aynı zamanda Çin sınırına oldukça yakında yer alan Omsk’ta, korona virüsüne karşı halkın tedirginliği devam ediyor. Şehirlere yakın noktalarda korona virüsü taşıyan kişilerin tespit edilmesinden sonra halk maskelerle dışarıya çıkmaya başladı. İnsanlarla yakın temas kuran taksi şoförleri ise özellikle nükleer felaketlerde kullanılan maskelerden takarak özel kıyafetler giydi.

Taksilere binen bazı müşterilerin de maske kullandığı görülürken bazıları ise virüs kapma riskini düşünmeden maskesiz dolaşmaya devam etti. Taksilere binenler ise şoförlerin virüse karşı giydikleri kıyafetleri ve maskeleri görünce oldukça keyifli anlar yaşadı. Taksi şoförleri bölgenin riskli noktada bulunması gerekçesiyle böyle bir önlem aldıklarını söylerken, kendilerini bu virüse karşı aynı şekilde korumaya devam edeceklerini ifade etti.

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