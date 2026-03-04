Rus tankerine İHA saldırısı: Mürettebat kurtarıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya ait sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tankerinin Akdeniz'de saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırının, Ukrayna tarafından Libya kıyılarından gönderilen insansız deniz araçlarıyla gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, tankerdeki Rus vatandaşı 30 kişilik mürettebatın kurtarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının Avrupa Birliği (AB) üyesi Malta açıklarında gerçekleştirildiğine işaret edilirken, "Olayı, uluslararası terör ve deniz korsanlığı eylemi, uluslararası deniz hukukunun temel kurallarının en ağır ihlali olarak nitelendiriyoruz." ifadesine yer verildi.

