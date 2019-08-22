Rus tankı hız rekoru kırdı  

Yağmurdan ıslanmış yolda saate 84 kilometre ulaşan tank, Rus takımı zafere taşıdı. 64 tonluk dev bir zırhlı araç için etkileyici bir başarı olan bu hız, aynı zamanda bir rekor niteliğinde. Söz konusu hıza asfaltlı bir yarış pistinde değil, yağmurdan ıslanmış çamurlu yollarda ulaşıldığını da belirtmek gerek. ABD ordusunun ana muharebe tankı M1 Abrams’ın alfalt yolda ancak 72.4 kilometre hıza ulaşabilmesi ise, bu başarının mukayese edilebilmesi için oldukça önemli bir bilgi. İki hafta süren Uluslararası Ordu Oyunları Army-2019 kapsamında Moskova yakınlarındaki Alabino eğitim merkezinde düzenlenen tank yarışında, Rus takımı galip gelerek ödülün sahibi oldu. İkincilik kürsüsünü Belarus doldururken, üçüncülük de Kazakistan’ın oldu.