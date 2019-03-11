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Rus uçağı acil iniş yaptı

Rus Ural Havayolları'na ait bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Bakü'ye acil iniş yaptı.

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Rusya'nın Ural Havayolları'na ait bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Bakü'ye acil iniş yaptı.

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31 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları belli oldu

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