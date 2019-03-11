Rus uçağı acil iniş yaptı
Rus Ural Havayolları'na ait bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Bakü'ye acil iniş yaptı.
Rusya'nın Ural Havayolları'na ait bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Bakü'ye acil iniş yaptı.
Ayrıntılar Geliyor...
Rusya'nın Ural Havayolları'na ait bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Bakü'ye acil iniş yaptı.
Ayrıntılar Geliyor...
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