Rus uçak gemisinde meydana gelen kazada 1 işçi kayboldu, 4 işçi yaralandı

Rusya’nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov, tamir edilmek üzere Murmansk limanında bakımı yapılırken kaza meydana geldi. Tadilat sırasında bir vinçin gemiye çarpmasıyla güvertede hasar oluştu. Kazayla birlikte 4 işçi yaralanırken kaza sırasında bölgede olan bir işçinin nerede olduğu bilinmiyor. Rus yetkililer; hasarın kritik olmadığı ancak düşen vinçin 70 ton ağırlığında ve güvertede 5 metrelik ezilmeye sebep olduğunu bildirildi.