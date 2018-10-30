Rus uçak gemisinde meydana gelen kazada 1 işçi kayboldu, 4 işçi yaralandı
Rusya Donanmasına ait Admiral Kuznetsov uçak gemisinde kaza meydana geldi, 1 işçi kayboldu, 4 işçi yaralandı.
- İHA
Rusya’nın tek uçak gemisi Admiral Kuznetsov, tamir edilmek üzere Murmansk limanında bakımı yapılırken kaza meydana geldi. Tadilat sırasında bir vinçin gemiye çarpmasıyla güvertede hasar oluştu. Kazayla birlikte 4 işçi yaralanırken kaza sırasında bölgede olan bir işçinin nerede olduğu bilinmiyor. Rus yetkililer; hasarın kritik olmadığı ancak düşen vinçin 70 ton ağırlığında ve güvertede 5 metrelik ezilmeye sebep olduğunu bildirildi.
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