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Dünya

Rus uçaklarından NATO'ya gözdağı! Mig-31 jetleriyle havalandılar

NATO'nun başlattığı nükleer silahlı tatbikata karşı Rusya Savunma Bakanlığı, Mig-31 jetlerinin eşlik ettiği stratejik bombardıman uçakları ile Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde uçuş yaptığını duyurdu. yapılan açıklamada, 'Uçuş süresi 12 saatten fazla sürdü. Pasifik Filosu Deniz Kuvvetleri'nin Mig-31 avcı uçağı eskortluk yaptı.' denildi.

IHA19 Ekim 2022 Çarşamba 00:01 - Güncelleme:
Rus uçaklarından NATO'ya gözdağı! Mig-31 jetleriyle havalandılar
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NATO tarafından her yıl düzenlenen nükleer caydırıcılık tatbikatı Steadfast Noon'un dün başlamasının ardından Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer kapasiteli iki Tu-95 MS tipi stratejik bombardıman uçağının Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde uçuş yaptığını duyurarak, "Uzun menzilli 2 adet Tu-95 MS stratejik füze taşıyıcıları Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi" denildi.

MİG-31 AVCI UÇAĞI ESKORTLUK YAPTI

Stratejik bombardıman uçağına Rus savaş uçaklarının eşlik etiği belirtilen açıklamada, "Uçuş süresi 12 saatten fazla sürdü. Pasifik Filosu Deniz Kuvvetleri'nin Mig-31 avcı uçağı eskortluk yaptı. Uçuş görevi sırasında Tu-95 MS'nin mürettebatı uçuş sırasında yakıt ikmali gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun başlattığı nükleer askeri tatbikat sırasında Rus stratejik bombardıman uçaklarının kritik bölgelerde uçuş yapması NATO'ya gözdağı olarak yorumlandı.

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