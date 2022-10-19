Rus uçaklarından NATO'ya gözdağı! Mig-31 jetleriyle havalandılar

NATO tarafından her yıl düzenlenen nükleer caydırıcılık tatbikatı Steadfast Noon'un dün başlamasının ardından Rusya'dan karşılık geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, nükleer kapasiteli iki Tu-95 MS tipi stratejik bombardıman uçağının Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde uçuş yaptığını duyurarak, "Uzun menzilli 2 adet Tu-95 MS stratejik füze taşıyıcıları Pasifik Okyanusu'nun tarafsız suları Bering ve Okhotsk denizleri üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi" denildi.

MİG-31 AVCI UÇAĞI ESKORTLUK YAPTI

Stratejik bombardıman uçağına Rus savaş uçaklarının eşlik etiği belirtilen açıklamada, "Uçuş süresi 12 saatten fazla sürdü. Pasifik Filosu Deniz Kuvvetleri'nin Mig-31 avcı uçağı eskortluk yaptı. Uçuş görevi sırasında Tu-95 MS'nin mürettebatı uçuş sırasında yakıt ikmali gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun başlattığı nükleer askeri tatbikat sırasında Rus stratejik bombardıman uçaklarının kritik bölgelerde uçuş yapması NATO'ya gözdağı olarak yorumlandı.