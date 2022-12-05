''Rus uçaklarının Ukrayna üzerindeki sorti sayısı azaldı''

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından Rusya-Ukrayna savaşına dair yayınlanan istihbarat raporunda, son aylarda Rus taktik savaş uçaklarının Ukrayna üzerinde gerçekleştirdiği sorti sayısının önemli ölçüde azaldığı belirtilerek, "Rus savaş uçakları, Mart 2022'de günde 300'e varan seviyelere kıyasla muhtemelen günde onlarca görev gerçekleştiriyor" denildi. Rusya'nın geçen hafta, çatışmada ek bir Su-24M FENCER avcı-bombardıman uçağı ve bir Su-25 FROGFOOT kara saldırı uçağı da dahil olmak üzere 60'tan fazla sabit kanatlı uçak kaybettiği ifade edilen raporda, "Sortilerdeki azalma, muhtemelen Ukrayna hava savunmasından gelen devam eden yüksek tehdidin, Rus uçaklarının uçuş saatlerindeki kısıtlamaların ve kötüleşen havanın bir sonucudur. Rusya'nın kara saldırısı taktikleri büyük ölçüde görsel tanımlamaya ve güdümsüz mühimmatlara dayandığından, Rus hava kuvvetleri muhtemelen kötü kış havasında düşük oranda kara saldırı operasyonlarına devam edecek" ifadelerine yer verildi.