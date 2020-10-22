Rus uzman Ermenistan'ı yerden yere vurdu: Kadınların erkeklerden daha iyi savaştığı küçük militarize olmuş ülke

star.com.tr 22 Ekim 2020 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:19

Uluslararası çatışmalar konusunda uzman Rus Yevgeniy Mihaylov, Karabağ'da yaşanan çatışmalar ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Brüksel ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mihaylov, NATO'dan destek almaya çalışan Ermenistan'la ilgili, 'Bu ziyaret Ermenistan'ın tarihi ortağı Moskova'ya yönelik ilk ihaneti değil. Aynı zamanda Rusya ile ilişkileri kötüleştirme yönünde atılan adımlardan bir diğeri.' dedi.

Erivan'ın Karabağ'ı kaybettiğini belirten Mihaylov, Ermenistan'ın kendine kurtarıcı aradığını söyledi. Mihaylov'a göre Ermenistan, özellikle NATO'dan yardım beklemenin bir yararı olacağını anlamıyor. Öte yandan Kafkasya'daki olası büyük bir savaşın olası gerçek çıkarları tartışılıyor. Erivan'ın destek bulamayacağını belirten Rus uzman, 'Manevi destekten başka bir şey alamazlar." dedi.

Yevgeny Mihaylov'a göre Batı, savaşta tam bir kaosun yaşandığı bir yere gitmek istemiyor. Rus uzmana göre, bu durum NATO ülkelerinin bir savaşa hazırlıklı olmadığını da gösteriyor.

Mihaylov sözlerini şöyle tamamladı:

Ayrıca askeri bloğun büyük ordusu Türkiye'ye ait. Yani Moskova, ülkenin tamamen çökmesine ve Azerbaycan koşullarına teslim olmasına yol açan Ermeni sisteminin ikiyüzlülüğünü bir kez daha görüyor.

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