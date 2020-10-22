İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2020 Perşembe / 5 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8076
  • EURO
    9,2538
  • ALTIN
    481.071
  • BIST100
    1211.53
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus uzman Ermenistan'ı yerden yere vurdu: Kadınların erkeklerden daha iyi savaştığı küçük militarize olmuş ülke
Dünya

Rus uzman Ermenistan'ı yerden yere vurdu: Kadınların erkeklerden daha iyi savaştığı küçük militarize olmuş ülke

Ermenistan uzun zamandır Rus karşıtı bir politika izlediğini belirten Rus güvenlik uzmanı Yevgeniy Mihaylov, 'Kadınların erkeklerden daha iyi savaştığı bu küçük militarize edilmiş ülkenin liderinin NATO ile konuşmak için Brüksel'de olması şaşırtıcı değil.' dedi. Rus uzmana göre, bloğun en büyük müttefiklerinden Türkiye'nin varlığı, Ermenistan'ın NATO'dan destek almasının önünü tıkayacak.

star.com.tr22 Ekim 2020 Perşembe 12:19 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 12:19
ABONE OL

Uluslararası çatışmalar konusunda uzman Rus Yevgeniy Mihaylov, Karabağ'da yaşanan çatışmalar ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Brüksel ziyareti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Mihaylov, NATO'dan destek almaya çalışan Ermenistan'la ilgili, 'Bu ziyaret Ermenistan'ın tarihi ortağı Moskova'ya yönelik ilk ihaneti değil. Aynı zamanda Rusya ile ilişkileri kötüleştirme yönünde atılan adımlardan bir diğeri.' dedi.

Erivan'ın Karabağ'ı kaybettiğini belirten Mihaylov, Ermenistan'ın kendine kurtarıcı aradığını söyledi. Mihaylov'a göre Ermenistan, özellikle NATO'dan yardım beklemenin bir yararı olacağını anlamıyor. Öte yandan Kafkasya'daki olası büyük bir savaşın olası gerçek çıkarları tartışılıyor. Erivan'ın destek bulamayacağını belirten Rus uzman, 'Manevi destekten başka bir şey alamazlar." dedi.

Yevgeny Mihaylov'a göre Batı, savaşta tam bir kaosun yaşandığı bir yere gitmek istemiyor. Rus uzmana göre, bu durum NATO ülkelerinin bir savaşa hazırlıklı olmadığını da gösteriyor.

Mihaylov sözlerini şöyle tamamladı:

Ayrıca askeri bloğun büyük ordusu Türkiye'ye ait. Yani Moskova, ülkenin tamamen çökmesine ve Azerbaycan koşullarına teslim olmasına yol açan Ermeni sisteminin ikiyüzlülüğünü bir kez daha görüyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.