Rus uzman, Rusya ve ABD arasında savaşa yol açabilecek olası sebepleri açıkladı

'Uluslararası Güvenlik 2018: Mevcut Durum ve Gelecek' başlıklı uzman toplantısında konuşan Suslov, "Bu küresel cepheleşme önümüzdeki birkaç yıl içinde, kısa ve orta vadede, çok ciddi risklere yol açabilir. Rusya ve ABD arasında doğrudan savaş riski de bunun içinde ve bu risk gerçekten var ve giderek büyüyor. Benim görüşüme göre, Rusya ve ABD arasında istenmeyen doğrudan savaşa yol açabilecek en az 3 sebep var" ifadelerini kullandı.

'SİLAHLANMA YARIŞI VE SİBER SALDIRI KARŞISINDA VERİLEBİLECEK ÖLÇÜSÜZ KARŞILIK'

İlk riskin siber güvenlikle ilgili olduğunu belirten Rus uzman, "Bu, bir ülkenin ona yapılan siber saldırıyı, sadece siber değil diğer askeri araçlarla yapılan geniş kapsamlı saldırının bir parçası olarak görmesidir. İkinci risk, kısa ve orta menzilli füzelerin Avrupa'ya yerleştirilmesi dahil kontrolsüz silahlanma yarışı. Maalesef birkaç yıl içinde bu gerçekliğe ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.

Üçüncü senaryoyu Suriye veya Karadeniz bölgesiyle ilişkilendiren Suslov, Moskova ve Washington'un artık bu bölgelerde karşı karşıya geldiğini veya ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesi durumunda geleceğini dile getirdi.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çıkmasının kaçınılmaz olduğunu ve Moskova, Washington ve Pekin arasında silahlanma yarışına yol açacağını kaydeden Suslov, bunun da 2011'de Rusya ve ABD arasında imzalanan Yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (New START) bozulmasıyla sonuçlanacağını belirtti.

(Sputnik)