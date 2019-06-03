Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Başkan Erdoğan’ın Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi ile ilgili ortak çalışma grubunun kurulması önerisine sıcak baktığı gündeme gelmişti.

Arsenal Oteçestva dergisinin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı, askeri uzman Dmitriy Drozdenko, Trump’ın yeni tutumunun taviz anlamına geldiğini ifade etti:

“Trump’ın S-400’lerin F-35’lerin güvenliğine etkisinin incelenmesi için Türk-Amerikan çalışma grubunun kurulmasını kabul etmesi, geri adım attığı ve durumu en aşırı noktaya getirmediği anlamına geliyor, zira ABD bölgedeki kilit müttefiki ile F-35’lerle ilgili durumu kritik seviyelere taşıdı.”

"ERDOĞAN GERİ ADIM ATMAYACAK BİRİ"

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin son dönemdeki yoğunluğuna dikkat çeken Drozdenko “Trump çabuk parlayan biri, Erdoğan ise geri adım atmayacak bir kişi ve bu durumun nasıl bitebileceği bilinmiyordu. Türkiye’nin, ABD’nin nükleer silahlarının muhafaza edildiği İncirlik askeri üssünün bulunduğu bir NATO üyesi olması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

‘RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İLE F-35’LER SURİYE’DE DAHA ÖNCE KARŞILAŞMIŞTI’

Rusya Askeri Savunma Kurulu Uzman Konseyi üyesi Viktor Murahovskiy, ABD’nin S-400 füze savunma sistemlerinin F-35 uçakları için tehlike oluşturduğu yönündeki endişelerinin yersiz olduğunu kaydetti:

“Amerikalıların S-400’lerin F-35’ler için tehlike oluşturduğu yönündeki endişeleri kesinlikle anlamsız, zira bu uçakların İsrail alternatifleri Suriye semalarında uçuyor, Amerikalılar zaten F-35’lerin yardımıyla Suriye’de hava saldırıları gerçekleştirmişti ve bu uçakların radar imzası, bizim hava savunma sistemlerimiz tarafından biliniyor. Bu nedenle tüm tehditlerin siyasi bağırtılar ve ültimatomlar olduğu ortada. Dolayısıyla Trump’ın atmış olduğu bu adım, Türkiye’nin ültimatomlara boyun eğmemesinin bir sonucu, kontrat uygulanıyor ve ilk sistemler Türkiye’ye gelmeye başladı.”

(Sputnik)