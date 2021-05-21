Rus uzmanlar, uluslararası koruma gücünün Filistin'e gönderilmesi ihtimalini değerlendirdi

AA 21 Mayıs 2021 Cuma 11:19 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 11:19

Rusya Bilimler Akademisi Arap ve İslam Araştırmaları Merkezi Uzmanı Boris Dolgov, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve abluka altında bulunan Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarını ve bölgeye uluslararası koruma gücünün gönderilmesi ihtimalini AA muhabirine değerlendirdi.

Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki durumun kötüleştiğini ve ölen sivil sayısının arttığına dikkati çeken Dolgov, "Olanların nedeni, İsrail'in Filistin topraklarını yavaşça ilhak etmeye yönelik siyasetidir." dedi.

Dolgov, meselenin barış yoluyla çözülebileceğini dile getirerek, "İsrailliler ve Filistinlilerin müzakere masasına oturarak anlaşmaya varması gerekiyor. Elbette, bunun gerçekleşmesi biraz zor. Çünkü yüzlerce sivil öldü." diye konuştu.



Uluslararası toplumun bu konudaki pozisyonunun önemine işaret eden Dolgov, ABD'nin İsrail'i birçok konuda desteklediğine dikkati çekti.

Dolgov, "ABD'nin eski yönetimleri İsrail'in çıkarlarını destekledi. Joe Biden (ABD Başkanı) yönetiminin de bu çizgiyi değiştirdiği söylenemez. Bu destek, sivillerin yok edilmesine neden olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

- "ABD VE MÜTTEFİKLERİ BM'NİN KARARLARINI İHLAL EDİYOR"

Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülük rolünü kaybetmeye başladığını ifade eden Dolgov, ABD'nin birçok ülkeye kendi kurallarını dayatmaya çalıştığını vurguladı.

Dolgov, "Bu durumda, uluslararası hukuk geçerliliğini yitiriyor. BM'nin kararları ihlal ediliyor. Bunu yapan da ABD ile müttefikleridir. Bunu dünyanın çeşitli bölgelerindeki meselelerde gözlemliyoruz. Maalesef, uluslararası normlar dikkate alınmıyor. Bu da Filistin gibi meselelere yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, bazı Avrupa ülkelerinde Filistin'e destek amaçlı gösterilerin düzenlendiğini anımsatan Dolgov, Filistinlilerin, özellikle Avrupa'daki Arap Müslüman diasporası tarafından desteklendiğini dile getirdi.

Dolgov, Türkiye'nin de Filistin halkına destek verdiğine dikkati çekerek, "Türkiye, bu meselede kendi sözünü söyleyebilir. Rusya da başka ülkelerle birlikte durumla ilgili endişesini ve meselenin çözülmesine katkıda bulunma isteğini dile getirdi." diye konuştu.

- "BÖLGEYE ULUSLARARASI KORUMA GÜCÜNÜN GÖNDERİLMESİ FİKRİ ANLAMLI"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi teklifini değerlendiren Dolgov, "Elbette, bu çok anlamlı. Söz konusu uluslararası koruma gücü, BM'nin himayesi altında bazı ülkelerde bulunuyor. Bu, pozitif sonuçlara yol açıyor." dedi.

Böyle bir gücün bölgeye gönderilmesinin zor olacağını düşündüğünü belirten Dolgov, "Bunun İsrail ve onu destekleyen ABD'nin pozisyonu nedeniyle gerçekleşmesi imkansız. ABD ile İsrail'in buna izin vereceğini düşünmüyorum. Ortak bir karar olmadan da bu gerçekleşemez." değerlendirmesinde bulundu.



- "İSRAİL VE FİLİSTİN ARASINDAKİ GERİLİM, ABD'NİN SÖZDE ORTA DOĞU BARIŞ PLANININ SONUÇLARI"

Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Merkezi Uzmanı Konstantin Truevtsev ise İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmeye devam ettiğini belirterek, "İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilim, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planının sonuçlarıdır. Çünkü bu plandan etkilenen taraf Filistin oldu. Amerikalılar, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesine izin verdi." dedi.

İsrail'in uluslararası koruma gücünün bölgeye gönderilmesine izin vermeyeceği görüşünü de paylaşan Truevtsev, "İsrail, kendisini kendi kendine yeten bir devlet olarak görüyor. Bu yüzden İsrail, bunu engelleyecek." ifadelerini kullandı.