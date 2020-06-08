AA 08 Haziran 2020 Pazartesi 15:35 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 15:36

Mişustin, Koronavirus Salgınıyla Mücadele Yüksek Koordinasyon Kurulu ile video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) durumuna dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'da Kovid-19'un oluşturduğu risklerin var olduğuna dikkati çeken Mişustin, "Herhangi bir acil duruma yanıt vermek için tamamen hazırlıklı olmak gerekiyor." dedi.

Mişustin, Bakanlar Kurulu'nun imzaladığı kararnameyle Rus vatandaşlarının başka devletlerde bulunan hasta yakınlarının yanına gidebileceklerini bildirdi.

Vatandaşların iş ve eğitim amacıyla yurt dışına çıkmasına da izin verdiklerini belirten Mişustin, yabancı uyruklu vatandaşların da tedavi ve yakınlarıyla görüşmek için Rusya'ya gelebileceklerini ifade etti.

- MOSKOVA'DA ÖNLEMLER GEVŞETİLİYOR



Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bazı tedbirlerin 9 Haziran itibarıyla hafifletilmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Bu çerçevede, 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığını kaydeden Sobyanin, 65 yaş ve üzeri olanlar ve kronik hastalığı bulunanların sokağa çıkabileceklerini belirtti.

Güzellik salonlarının, kuaförlerin, veteriner kliniklerinin, iş bulma ajanslarının, fotoğraf, film ve ses stüdyolarının faaliyete geçmesine izin verildiğini vurgulayan Sobyanin, vatandaşların mezarlıklara gidebileceğini aktardı.

Sobyanin, 16 Haziran itibarıyla restoran, kafe, kütüphane, müze, sergi alanları, hayvanat bahçeleri, emlakçı, reklam ve danışmanlık yapan ajanslarının, 23 Haziran itibarıyla da spor salonları ve havuzların açılacağını duyurdu.

Moskova’da 12 Mayıs'ta sanayi ve inşaat alanındaki işletmeler, 1 Haziran'da ise alışveriş merkezleri, gıda harici perakende satış yapan işletmeler, kuru temizlemeci, ayakkabı ve giyim tamir atölyeleri açılmıştı.

Rusya'da mart sonunda Kovid-19 nedeniyle yurt dışına giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin 985 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 476 bin 658'e çıktığı belirtilmişti.

Açıklamada, son bir günde ölü sayısının 112 artarak 5 bin 971’e, iyileşen sayısının da 3 bin 957 artarak 230 bin 688'e yükseldiği kaydedilmişti.