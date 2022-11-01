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Dünya

Rus vatandaşlığından çıktı!

Rus milyarder Oleg Tinkov, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rus vatandaşlığından çıkma kararı aldığını duyurdu.

IHA1 Kasım 2022 Salı 12:01 - Güncelleme:
Rus vatandaşlığından çıktı!
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Rus milyarder Oleg Tinkov, Rusya'nın Ukrayna'daki işgaline karşı çıkarak Rus vatandaşlığından çıkma kararı aldığını duyurdu. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Tinkov, "Rus vatandaşlığımdan çıkma kararı aldım. Barışçıl komşularıyla savaş başlatan ve her gün masum insanları öldüren faşist bir ülkeyle ilişkilendirilemem ve ilişkilendirilmeyeceğim. Umarım önde gelen Rus işadamları beni takip eder, bu da Putin'in rejimini ve ekonomisini zayıflatır ve onu yenilgiye uğratır. Putin'in Rusya'sından nefret ediyorum ama savaşa açıkça karşı çıkan tüm Rusları seviyorum" ifadelerini kullandı.

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