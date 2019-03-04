Rus ve ABD Genelkurmay başkanları Viyana'da buluşacak

Rusya Savunma Bakanlığı'nın gazetecilere verdiği demeçte, "Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ve Birinci Savunma Bakan Yardımcısı Valery Gerasimov ve ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford bugün Viyana'da (Avusturya) görüşecek." denildi.

Tplantının gündemi hakkında açıklama yapılmazken, Pazar günü Personel Sözcüsü Patrick Ryder yaptığı açıklamada, Rusya Suriye’de, ABD’yle ilişkilerini sürdürüp, operasyonlar yürütürken uluslararası koalisyonun güçleri ile Rusya’nın arasındaki uyuşmazlığı tartışmayı planladığını bildirdi. Rusya ile Avrupa arasında askeri alanda yaşanan güvenlik sorunları da önemli konular arasında.

4 Ocak'ta Gerasimov ve Dunford telefon görüşmeleri yapmış, Suriye'deki karşılıklı çıkarların sorunlarını tartışmışlardı. Ancak konuşmalarının ayrıntılarını açıklamama kararı verilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, müzakereler sırasında tarafların Suriye'deki durum ve terörle mücadeledeki konumlarını paylaştığını bildirmişti.