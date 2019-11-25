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Rus ve Çin savaş gemileri Güney Afrika Cumhuriyeti ile ortak tatbikat düzenliyor

Füze kruvazörü Mareşal Ustinov, orta deniz tankeri Vyazma ve kurtarma gemisi SB-406'dan oluşan Rus görev gücü, Güney Afrika ve Çin donanmasının ile ortak tatbikatlara katılmak üzere Cape Town limanına yanaştı.

  • star.com.tr
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Rusya'nın Ekim ayında nükleer yeteneğe sahip iki stratejik bombardıman uçağı Tu-160'ı ilk kez Güney Afrika Cumhuriyeti'ne göndermesinin ardından, Rus savaş gemileri de ülkeye dün ulaştı.
 
Hindistan ve Atlantik Okyanuslarının buluştuğu strateji noktaya ulaşan Rus gemilerini, havai fişekler eşliğinde rıhtıma inen vatandaşlar ve yetkililer karşıladı.
 
Güney Afrika Donanması Sözcüsü Kaptan Rank Greyling van den Berg yaptığı açıklamada, ''Cape Town'da bir Rus füze kruvazörü ve eskort gemilerinin görmek bizim için büyük bir onurdur.'' dedi.
 
Füze kruvazörü Mareşal Ustinov, orta deniz tankeri Vyazma kurtarma gemisi SB-406'dan oluşan Rus görev gücü, Çin ve Güney Afrika'nın ilk ortak tatbikatına katılacak.
 
Tatbikatta Çin'in Weifang güdümlü füze fırkateyni 054A'nın yanı sıra Güney Afrika'nın Amatola fırkateyni ve Drakensberg destek gemisi de yer alacak.
 
Bugün (25 Kasım) başlayacak tatbikatlar, 30 Kasım gününe kadar devam edecek. Birimler ortak operasyon planlaması ile Afrika’nın en güneybatı noktası olan Ümit Burnu açıklarında kararları uygulayacaklar.
 
Ekim ayında, Rus Havacılık Kuvvetleri'nin iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağı, ilk kez Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geldi. Rus ordusu pilot eğitimi gibi birçok konuda seminer ve toplantılar düzenledi.
 

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