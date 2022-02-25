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Dünya

Rus ve Çinli şirketler iki ülke arasındaki doğal gaz sevkiyatını değerlendirdi

Rus Gazprom ile Çinli CNPC yetkilileri, Çin'e ilave doğal gaz sevkiyatını ele aldı.

AA25 Şubat 2022 Cuma 14:32 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 14:32
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Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov ile CNCP Başkan Yardımcısı Huan Yunçjan arasında bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Yetkililerin, şirketler arasındaki iş birliğini ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, "Rusya'nın Çin'e gaz sevkiyatının Rus tarafının yükümlülüklerinin de üzerinde gerçekleştirildiği not edildi. Rusya'nın Uzak Doğu üzerinden Çin'e gaz arzına yönelik atılacak adımlara özel önem verildi." ifadeleri kullanıldı.

Avrupalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle Rus gazı ithalatının azaltılmasına yönelik adımlar atılacağını duyurmuşlardı.

  • doğal gaz
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