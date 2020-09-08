Rus ve Sırp ordusu Belarus'ta ortak askeri tatbikat yapacak

08 Eylül 2020 Salı 12:29 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 12:56

Belarus savunma bakanlığının açıklamasına dayandırılan haberde, Rus ve Sırp askerlerinin 10-15 Eylül arasında Belarus'ta yapılacak askeri tatbikata katılacağı aktarıldı.

Euronews'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko geçtiğimiz ay yapılan tartışmalı seçimleri kazandığını iddia etmişti. Seçimlerden bu yana ülke kitlesel protestolara maruz kalıyor.

Öte yandan Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Belaruslu lider Alekandr Lukaşenko'nun ülkesinin egemenliğini Rusya'ya devredebileceğini öne sürdü.