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Ruslar Sosna'yı kullanmaya karar verdi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Rus uzmanlar tarafından geliştirilen 'Sosna' adlı en yeni uçaksavar füze sistemini kullanıma almaya karar verdiği belirtildi.

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Rus savunma sanayi şirketi Rostec bünyesindeki 'Vısokotoçnıye Kompleksi' şirketinden yapılan açıklamaya göre ihracat adı Sosna uçaksavar füze sistemi olan Strela-ML'nin testleri, Mayıs 2019'da başarıyla tamamlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da, başarılı testlerin ardından söz konusu sistemleri kullanıma almaya karar verdi.
Sistemlerin teslimatının 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
 
Rus savunma şirketi 'Tochmaş Tasarım Bürosu' İcra Müdürü Valeriy Makeyev, Sputnik'e demecinde Sosna sistemlerinin yüksek verimliliğe ve hava saldırı araçlarına yüksek isabet oranına sahip olduğunu, ateşe hazırlık sürecinin tamamen pasif (yani görünmez) olması sayesinde çatışma alanında büyük dayanma gücü olduğunu, çalışması tamamen otomatik ve tepki verme süresi de çok kısa olduğunu vurgulamıştı.
 
Orta menzilli Sosna sistemi, tüm muharebe koşullarında hava saldırılara karşı koruma sağlıyor.
 
Sosna, lazer navigasyon sistemli Rus ve yabancı kompleksler arasında en uzun menzile sahip.
 
(Sputnik)

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