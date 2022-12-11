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Dünya

Rusların girişimi ABD tarafından engellendi

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği çalışanlarının Alaska'daki Sovyetler Birliği askerlerinin bulunduğu mezarlığı ziyaret etme girişimi, ABD tarafından engellendi.

IHA11 Aralık 2022 Pazar 11:50 - Güncelleme:
Rusların girişimi ABD tarafından engellendi
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Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Personel Dairesi Başkanı Nadezhda Shumova, ABD'nin Alaska eyaletine diplomatik misyon görevlilerince bir çalışma ziyareti düzenlediklerini açıkladı.

Ziyaret esnasında Sovyetler Birliği askerlerinin de bulunduğu bir mezarlığı ziyaret etmek isteyen misyon görevlilerinin ABD makamları tarafından engellendiğini söyleyen Shumova, "Maalesef ABD'li yetkililer, büyükelçilik personelinin Fort Richardson Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret etmesini ve 1942-1945 yıllarında Alaska'da ölen Sovyetler Birliği pilotları ile denizcilerini anma taleplerini gerekçesiz olarak reddetti" ifadelerini kullandı.

Mezarlığın, aktif bir ABD üssü topraklarında olması nedeniyle her ziyaret öncesi izin alınması gerektiğini bildiklerini de söyleyen Shumova, "Geçmişte Rus gazetecilere ve diplomatlara bu izinler veriliyordu" diyerek, bu engellemenin yeni bir adım olduğunu belirtti.

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