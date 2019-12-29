Rüşvetçi babanın küstah oğlu, doğruları hazmedemedi

Paylaşıma yanıt veren Yair Netanyahu, 'Yakında İsrai'den atılacaksınız. O zamana kadar işgal altındaki Galler ve İskoçya topraklarını ziyaret etmeyi düşünüyorum. Hangisini tavsiye edersiniz?' ifadesini kullandı.
KÜÇÜK NETANYAHU'YA TEPKİ YAĞDI
Yair'in verdiği cevaba sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. İşte o cevaplardan bazıları...
RÜŞVETÇİ BABANIN RÜŞVETÇİ OĞLU
Babasının politikalarının savunucusu 28 yaşındaki Yair daha önce, Tel Aviv'de gittiği bir striptiz kulübünde beraberindeki arkadaşına hesap ödetmek için babasının İsrail gazı konusunda arkadaşının babasına yaptığı "kıyaktan" bahsettiği bir ses kaydıyla gündeme gelmişti.
Ses kaydında Netanyahu'nun oğlu Yair arkadaşına hitaben, "Kardeş sen benim için harcamalısın. Babam senin baban için harika bir anlaşma yaptı, (İsrail parlamentosu) Knesset'te bunun için mücadele etti. Kardeş, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma ayarladı ve sen benim için 400 şekel (436 Türk lirası) ateşleyemiyor musun?" diyordu.
Yair'in babası Binyamin Netanyahu da rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından açılan davalarla boğuşuyor.
İŞGALCİ TERÖR DEVLETİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.
Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.
Başta Türkiye AB, Rusya ve Çin dahil olmak üzere uluslararası toplumun çoğu, Gazze ve Batı Şeria'nın İsrail ve İsrail yerleşimcileri tarafından işgal edildiğini ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini savunuyor.