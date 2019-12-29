Rüşvetçi babanın küstah oğlu, doğruları hazmedemedi

star.com.tr 29.12.2019 13:45 - Güncelleme: 29.12.2019 13:51

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun skandallarla gündeme gelen oğlu Yair, Filistin için 'İşgal altındaki Filistin toprakları' ifadesini kullanan İngiliz Konsolosluğuna saldırdı.







Geçtiğimiz hafta Kudüs'teki İngiliz Konsolosluğu, Twitter'dan Prens Charles'ın ocak ayında 'işgal altındakki Filistin topraklarını' ziyaret edeceğini duyurdu.





Paylaşıma yanıt veren Yair Netanyahu, 'Yakında İsrai'den atılacaksınız. O zamana kadar işgal altındaki Galler ve İskoçya topraklarını ziyaret etmeyi düşünüyorum. Hangisini tavsiye edersiniz?' ifadesini kullandı.





KÜÇÜK NETANYAHU'YA TEPKİ YAĞDI





Yair'in verdiği cevaba sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. İşte o cevaplardan bazıları...

'Kuzey İrlanda tüm dünya tarafından İngiltere'nin bir parçası olarak tanınıyor. Bütün yerleşimciler orada kaldı. Kimse zorla yerinden edilmedi. Kimse İngiltere'yi tartışmıyor.'

'Galler'de askeri kontrol noktaları yok, hizmetler kesilmiyordu ve hava saldırıları yok.'

'İskoçya ve Galler'deki insanlar diğer İngiltere vatandaşlarıyla aynı haklara sahip.'





RÜŞVETÇİ BABANIN RÜŞVETÇİ OĞLU





Babasının politikalarının savunucusu 28 yaşındaki Yair daha önce, Tel Aviv'de gittiği bir striptiz kulübünde beraberindeki arkadaşına hesap ödetmek için babasının İsrail gazı konusunda arkadaşının babasına yaptığı "kıyaktan" bahsettiği bir ses kaydıyla gündeme gelmişti.





Ses kaydında Netanyahu'nun oğlu Yair arkadaşına hitaben, "Kardeş sen benim için harcamalısın. Babam senin baban için harika bir anlaşma yaptı, (İsrail parlamentosu) Knesset'te bunun için mücadele etti. Kardeş, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma ayarladı ve sen benim için 400 şekel (436 Türk lirası) ateşleyemiyor musun?" diyordu.





Yair'in babası Binyamin Netanyahu da rüşvet, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından açılan davalarla boğuşuyor.

Facebook, Yair'in sosyal medyadaki Müslümanlara yönelik küstah açıklamaları nedeniyle hesabını kapatmıştı. Hesabından Müslümanlara hakaret eden Yair, Müslümanların kendi topraklarından çıkıp gitmesini istemişti.

Yair, Instagram'dan Türkiye'ye de alçakça hakaret etmişti.





İŞGALCİ TERÖR DEVLETİ





ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.





Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.





Başta Türkiye AB, Rusya ve Çin dahil olmak üzere uluslararası toplumun çoğu, Gazze ve Batı Şeria'nın İsrail ve İsrail yerleşimcileri tarafından işgal edildiğini ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini savunuyor.

Buna rağmen, Binyamin Netanyahu Eylül genel seçimleri öncesinde, yeniden seçilmesi halinde Filistin topraklarını ilhak edeceğine söz verdi.