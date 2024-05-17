Rusya, 14 yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 11-17 Mayıs'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgiler yer aldı.

Açıklamada, Rus askeri güçlerinin çatışmalara devam ettiği ve son 1 hafta içinde Ukrayna'da 14 yerleşim birimini ele geçirdiği belirtildi.

Son bir haftada Ukrayna'daki askeri unsurlarına yönelik yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile 28 saldırının düzenlendiği aktarılan açıklamada, bu saldırılarda komuta merkezleri, askeri havaalanı unsurları, hava savunma araçları, cephanelikler, yakıt depoları, İHA ile botların üretim ve saklama atölyeleri, yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma merkezlerinin vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'ya ait 4 adet "Mi-24" tipi helikopter, 1 adet "Su-27" ve 6 adet "Mig-29" tipi savaş uçağı ve depolanan 40 insansız botun yok edildiği aktarılarak, "Son günde Kırım ve Krasnodar bölgesi üzerinde 123 İHA, Karadeniz sularında da 25 insansız bot imha edildi." değerlendirmesinde bulunuldu.

63 Ukraynalı askerin son bir haftada teslim olduğu ifade edilen açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 601 uçak, 274 helikopter, 24 bin 234 İHA, 522 hava savunma füze sistemi, 16 bin 58 tank ve zırhlı araç, 1303 çok namlulu roketatar, 9 bin 635 obüs ve havan topu ile 21 bin 763 özel askeri araç imha edildi." ifadesinde bulunuldu.