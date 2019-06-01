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Rusya 2 askeri istihbarat uydusu fırlatacak

Rusya 2019'daiki Meridian-M askeri haberleşme uydusunu fırlatacağını bildirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın 2019'da iki Meridian-M askeri haberleşme uydusunu başlatacağını söyledi.
 
Bakanlık yönetim kurulu toplantısında konuşan Şoygu , "Yıl sonundan önce iki geliştirilmiş Meridian-M serisi iletişim uydusu fırlatılacak." dedi.
 
Savunma bakanı, Rusya'nın ayrıca dört Blagovest uydusundan oluşacak olan yörünge askeri haberleşme grubunu oluşturmayı da tamamlayacağını belirtti.
 
Savunma bakanı, "Bu, Rusya topraklarında ve Kuzey Kutbu da dahil olmak üzere, uydu iletişimi erişilebilirliği alanlarını genişletme olanağı sağlayacak." dedi.

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