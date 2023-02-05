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Dünya

Rusya, 2023'teki ilk uzay fırlatmasını yaptı!

Rusya, Kazakistan'daki Baykonur Uzay İstasyonu'ndan 'Proton-M' ağır yük fırlatma aracıyla 'Elektro-L' hidrometeorolojik uydusunu uzaya gönderdi.

AA5 Şubat 2023 Pazar 13:15 - Güncelleme:
Rusya, 2023'teki ilk uzay fırlatmasını yaptı!
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Fırlatma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (Roscosmos) resmi internet sitesinde canlı yayınlandı.

Rus "Elektro-L" hidrometeorolojik uydusunu taşıyan ağır yük fırlatma aracı "Proton-M", TSİ ile 12.13'te Kazakistan'daki Baykonur Uzay İstasyonu'ndan uzaya gönderildi.

Dünyadan yaklaşık 35 bin kilometre yükseklikteki bir yörüngeye yerleşmesi beklenen söz konusu uydu, hava tahmininde yardımcı oluyor ve her 15-30 dakikada bir hava durumu verilerini iletiyor.

Bu fırlatma ile Rusya, 2023'teki ilk uzay fırlatmasını yapmış oldu.

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