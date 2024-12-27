Rusya: 31 HIMARS füzesi ve 4 Storm Shadow füzesini düşürdük

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 21-27 Aralık'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, mühimmat depoları, İHA üretim, depolama ve eğitim merkezleri, Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların konuşlandığı noktaların vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İngiltere yapımı 4 Storm Shadow füzesi, uzun menzilli Neptun füzesi, Fransız yapımı 2 Hammer, ABD yapımı 31 HIMARS füzesi ile 496 insansız hava aracı Rus hava savunma sistemlerince düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Lozovaya ve Zagrızovo, Donetsk bölgesinde de İvanovka, Gigant, Ostrovkisy, Krasnoye, Novıy Trud ve Storojovoye yerleşim birimlerinin Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 51 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 648 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 57 tank ve zırhlı araç, 1504 çok namlulu roketatar, 20 bin 43 obüs ve havan topu ile 29 bin 584 özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 44 bin 570 askerini, 259 tankını, 199 piyade savaş aracını, 141 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1345 zırhlı aracını kaybettiği vurgulandı.