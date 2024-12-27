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Dünya

Rusya: 31 HIMARS füzesi ve 4 Storm Shadow füzesini düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada, son bir haftada İngiltere üretimi 4 'Storm Shadow (Fırtına Gölgesi)' uzun menzilli seyir füzesinin Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü bildirdi.

AA27 Aralık 2024 Cuma 17:38 - Güncelleme:
Rusya: 31 HIMARS füzesi ve 4 Storm Shadow füzesini düşürdük
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 21-27 Aralık'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda enerji unsurları, askeri havaalanı altyapısı, mühimmat depoları, İHA üretim, depolama ve eğitim merkezleri, Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların konuşlandığı noktaların vurulduğu kaydedildi.

ABD YAPIMI 31 HIMARS FÜZESİ DÜŞÜRÜLDÜ

Açıklamada, "İngiltere yapımı 4 Storm Shadow füzesi, uzun menzilli Neptun füzesi, Fransız yapımı 2 Hammer, ABD yapımı 31 HIMARS füzesi ile 496 insansız hava aracı Rus hava savunma sistemlerince düşürüldü." ifadelerine yer verildi.

Son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Lozovaya ve Zagrızovo, Donetsk bölgesinde de İvanovka, Gigant, Ostrovkisy, Krasnoye, Novıy Trud ve Storojovoye yerleşim birimlerinin Rus ordusunca ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 51 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtildi.

UKRAYNA ORDUSUNA AİT 650 UÇAK İMHA EDİLDİ

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 650 uçak, 283 helikopter, 38 bin 648 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 57 tank ve zırhlı araç, 1504 çok namlulu roketatar, 20 bin 43 obüs ve havan topu ile 29 bin 584 özel askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bu yana Kursk yönünde 44 bin 570 askerini, 259 tankını, 199 piyade savaş aracını, 141 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1345 zırhlı aracını kaybettiği vurgulandı.

  • Rusya Savunma Bakanlığı
  • Ukrayna savaşı
  • Storm Shadow füzesi

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