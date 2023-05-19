İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8124
  • EURO
    21,4547
  • ALTIN
    1260.62
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya, 500 ABD'linin ülkeye girişini yasakladı
Dünya

Rusya, 500 ABD'linin ülkeye girişini yasakladı

Rusya, aralarında ABD eski Başkanı Barack Obama'nın da olduğu 500 ABD vatandaşının ülkeye girişini yasakladıklarını duyurdu.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 21:04 - Güncelleme:
Rusya, 500 ABD'linin ülkeye girişini yasakladı
ABONE OL

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Biden yönetiminin düzenli olarak uyguladığı Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı 500 ABD vatandaşının Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca ülkeye giriş yasağı getirilen 500 kişi arasında eski ABD Başkanı Baracak Obama'nın da bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan, casusluk şüphesiyle Mart ayında tutuklanan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'in konsolosluk erişimine yönelik son talebinin de reddedildiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.