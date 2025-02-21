Rusya: 6 yerleşim birimini daha ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 15-21 Şubat'ta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'daki unsurlara uzun menzilli yüksek hassasiyetli ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, gaz, enerji, liman ve askeri havaalanı altyapı tesisleri, askeri sanayi alandaki işletmelerin çalışmasını sağlayan elektrik trafoları, mühimmat depoları, İHA montaj ve depolama merkezleri, Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandırıldığı noktaların vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Rus askerlerinin son bir haftada Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 6 yerleşim birimini kontrolüne aldığı bilgisine yer verilerek, "Harkiv bölgesinin Figolevka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Yampolovka, Berezovka, Nadejdinka, Novoselka ve Novooçeretovatoye yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Aynı tarihlerde 58 Ukraynalı askerin esir alındığı bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 655 uçak, 283 helikopter, 44 bin 132 İHA, 596 hava savunma füze sistemi, 21 bin 688 tank ve zırhlı araç, 1521 çok namlulu roketatar, 21 bin 926 obüs ve havan topu ile 32 bini aşkın özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk bölgesinde 62 bin 450 asker, 373 tank, 280 piyade savaş aracı, 233 zırhlı personel taşıyıcı ve 1962 zırhlı aracını kaybettiği bildirildi.

Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Sergey Rudskoy, dün yaptığı açıklamada, Donetsk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 75'inin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini, Luhansk bölgesinin yüzde 1'inin Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğunu belirterek, "Rus askerleri, 2024'te 4 bin 600 kilometrekare, bu yılın ilk iki ayında da 600 kilometrekare alan kurtardı." ifadesini kullanmıştı.

Rudskoy, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunun ele geçirdiği toprakların yüzde 64'ünü geri aldıklarını bildirmişti.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.