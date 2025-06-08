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Dünya

Rusya: 64 hedef yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova ve çevresinde olmak üzere dün akşamdan bu sabaha kadar Ukrayna'ya ait 64 insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

AA8 Haziran 2025 Pazar 11:38 - Güncelleme:
Rusya: 64 hedef yok edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 64 insansız hava aracını (İHA) dün akşamdan bu sabaha kadar Moskova dahil, çeşitli bölgeler üzerinde vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 61, 09.00'dan 09.30'a kadar da 3 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların başta Moskova olmak üzere Bryansk, Belgorod, Kaluga, Tula, Oryol, Kursk bölgeleri ile ilhak edilen Kırım üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Diğer yandan Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), ülkedeki birçok havalimanında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildiğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda ilgili servis uzmanlarının çalışmalar yaptığını ifade etti.

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