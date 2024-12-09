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Dünya

Rusya, 65 Ukraynalı askeri esirin cesetlerini teslim etti

Rusya, Belgorod bölgesinde düşen uçaktaki 65 Ukraynalı askeri esirin cesetlerini Ukrayna'ya teslim etti.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 15:23 - Güncelleme:
Rusya, 65 Ukraynalı askeri esirin cesetlerini teslim etti
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Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiyana Moskalkova, Rus haber ajansına yaptığı açıklamada, ocakta Rusya'da 65 Ukraynalı askeri esirin de bulunduğu Rus "İl-76" tipi uçağının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ölen askerlerin cesetlerinin Ukrayna tarafına teslim edildiğini aktaran Moskalkova, "Bu gerçekleşti. Bu süreçte bizzat yer aldım." ifadesini kullandı.

Moskalkova ayrıca, Ukrayna ile çatışmalarda hayatını kaybeden askerlere ait cesetlerin değişim sürecinin de sürdüğünü dile getirdi.

- ⁠Rus uçağının vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, 24 Ocak'ta, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından atılan roketle Belgorod bölgesinde vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın uçağı Amerikan "Patriot" hava savunma sistemi ile vurduğunu ve "suç" işlediğini söylemişti.

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