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Dünya

Rusya, 74 şirketle askeri ve teknik işbirliği anlaşmalarını sonlandırdı

Rusya, kendilerine yönelik yaptırımlara karşılık olarak aralarında ABD, İngiltere ve Çekya'nın da bulunduğu 'dost olmayan ülkeler' kategorisindeki 74 şirketle askeri ve teknik işbirliği anlaşmalarını sonlandırdı.

IHA8 Kasım 2022 Salı 13:19 - Güncelleme:
Rusya, 74 şirketle askeri ve teknik işbirliği anlaşmalarını sonlandırdı
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları gerekçesiyle Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı kısıtlamalara ve ambargolara, Rusya'dan misilleme gelmeye devam ediyor. Rus hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda Rusya'nın, "dost olmayan ülkeler" kategorisine aldığı ülkelere bağlı 74 şirket ile askeri ve teknik işbirliğinin sonlandırıldığı belirtildi. Rus hükümetinin resmi internet sitesinde yayınlanan kararda, "Hükümet, askeri ve teknik işbirliği alanında yaptırım kararı alınan yabancı şiketlerin listesini yayınladı. Listede Bulgaristan, İngiltere, Almanya, Kanada, Litvanya, Slovakya, Polonya, Çekya, Karadağ, ABD ve Estonya'dan 74 kuruluş yer alıyor. Bu listedeki şirketler ile askeri ve teknik işbirliği yapmak yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada, kararın bazı yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak misilleme amaçlı alındığı ifade edilirken, listede Almanya'dan 21, Bulgaristan'dan 15, Polonya'dan 12, Slovakya'dan 6, Litvanya'dan 5, Çekya'dan 4, İngiltere'den 3, Karadağ'dan 3, ABD'den 2, Kanada'dan 2 ve Estonya'dan 1 şirket yer aldı.

  • Rusya
  • dost olmayan ülke
  • askeri anlaşma

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