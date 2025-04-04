Rusya: 8 yerleşim yerini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 29 Mart-4 Nisan tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın askeri altyapı unsurları, roket ve uzay sanayi işletmesi, askeri yönetim merkezleri, İHA montaj ve depolama yerlerinin vurulduğu belirtildi.

Son bir haftada Ukrayna'da 8 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Panteleymonovka, Rozovka, Zaporijya, Uspenovka, Razliv ve Veseloye yerleşim birimleri ile Zaporijya bölgesinin de Şçerbaki ve Lobkovoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 660 uçak, 283 helikopter, 49 bin 774 İHA, 601 hava savunma füze sistemi, 22 bin 689 tank ve zırhlı araç, 1534 çok namlulu roketatar, 23 bin 221obüs ve havan topu ile 33 bin 696 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.