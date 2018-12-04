ABD'nin Karadeniz'e filo gönderelim sözüne Rusya: Filonun dönüşü şanlı olmaz
Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD'li senatör John Barasso'nun Karadeniz'e bir ABD filosu ve NATO gemilerinin gönderilmesi çağrısının gerginliği tırmandıracağını ifade etti ve 'Filonun dönüşü şanlı olmaz' dedi.
Puşkov, ABD'li senatör John Barasso'nun Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından Karadeniz'e bir ABD filosu ve NATO gemilerinin gönderilmesi çağrılarını değerlendirdi.
Twitter'dan yaptığı açıklamada bu çağrının gerginliği tırmandıracağını belirten Puşkov, "Barasso'nun sakinleşmesi ve memleketi Wyoming'de çevre ile uğraşması gerek. Bu daha faydalı olur" ifadelerini kullandı.
'FİLONUN DÖNÜŞÜ ŞANLI OLMAZ'
Rusya kıyılarına askeri bir filonun gönderilmesinin kesinlikle düşüncesiz bir adım olduğunu belirten Puşkov "ABD bizi kendi kara sularımızı korumamaya zorlamak istiyorsa, zorlayamayacak. Korkutmak isterse, korkutamayacak. Bu durumda filonun geri dönmesi gerekecek, dönüşü de şanlı olmayacak. Bu akıllıca bir girişim olmaz" mesajını paylaştı.
(Sputnik)
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