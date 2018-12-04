Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'nin Karadeniz'e filo gönderelim sözüne Rusya: Filonun dönüşü şanlı olmaz

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD'li senatör John Barasso'nun Karadeniz'e bir ABD filosu ve NATO gemilerinin gönderilmesi çağrısının gerginliği tırmandıracağını ifade etti ve 'Filonun dönüşü şanlı olmaz' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Puşkov, ABD'li senatör John Barasso'nun Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından Karadeniz'e bir ABD filosu ve NATO gemilerinin gönderilmesi çağrılarını değerlendirdi.
 
Twitter'dan yaptığı açıklamada bu çağrının gerginliği tırmandıracağını belirten Puşkov, "Barasso'nun sakinleşmesi ve memleketi Wyoming'de çevre ile uğraşması gerek. Bu daha faydalı olur" ifadelerini kullandı.
 
'FİLONUN DÖNÜŞÜ ŞANLI OLMAZ'
 
Rusya kıyılarına askeri bir filonun gönderilmesinin kesinlikle düşüncesiz bir adım olduğunu belirten Puşkov "ABD bizi kendi kara sularımızı korumamaya zorlamak istiyorsa, zorlayamayacak. Korkutmak isterse, korkutamayacak. Bu durumda filonun geri dönmesi gerekecek, dönüşü de şanlı olmayacak. Bu akıllıca bir girişim olmaz" mesajını paylaştı.
 
(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırdı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yere düşen Türk bayrağını yerden kaldırdı

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

3600 ek gösterge son dakika haberleri memur, polis, öğretmen emekli maaşı ne kadar oldu

Bilim adamları açıkladı! İşte kansere neden olan gıdalar!

Bilim adamları açıkladı! İşte kansere neden olan gıdalar!

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA