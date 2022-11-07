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Dünya

''Rusya-ABD gizlice görüştü'' iddiası! Peskov, cevap vermekten kaçındı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan ABD ve Rusya'nın gizlice görüştüğüne dair iddialara net bir cevap vermedi.

IHA7 Kasım 2022 Pazartesi 14:53 - Güncelleme:
''Rusya-ABD gizlice görüştü'' iddiası! Peskov, cevap vermekten kaçındı
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ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin, ABD ve Rusya'nın gizli şekilde görüşme gerçekleştirdiğine dair yaptığı haberin ardından Moskova cephesinden açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcıları ile Rusya-Ukrayna savaşına ve yaşanabilecek nükleer saldırılara dair bir görüşme gerçekleştirdiği iddialarına yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu yayın ile ilgili söyleyecek bir şeyimiz yok" dedi.

İDDİALARA CEVAP VERMEKTEN KAÇINDI

Peskov ayrıca, ABD merkezli Washington Post gazetesinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin, Putin iktidarda olduğu sürece müzakereyi reddetmesi nedeniyle ABD'nin, Ukrayna'yı Rusya ile müzakerelere açık olduğunu belirtmesi için ikna etmeye çalıştığı yönündeki haber hakkında da net bir cevap vermeyerek, "Öncelikle tekrar ediyorum ki bazı doğru haberler var ama haberlerin çoğu sadece spekülasyonlardan ibaret" ifadelerini kullandı. Peskov ayrıca, Rusya'nın müzakerelere açık olduğunu fakat Kiev tarafından buna uygun bir adım göremediklerinin altını çizdi.

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