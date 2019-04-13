Rusya, ABD ile 'INF' krizi çıkartan İskender-M füzesinin seri üretimine başladı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexei Krivoruchko, Kolomna'daki Makine-Yapı Tasarım Bürosu'nun, taktik füze sistemi İskender-M'nin 11. tugayının seri üretimine başladığını duyurdu.

Krivoruchko, "Taşeronlarla birlikte Kolomna Makine-Bina Tasarım Bürosu, 11. tugay taktik füze sistemi İskender'in seri üretimine başladı. Sistemin teknik hazır olma derecesi yüzde 50'nin üzerinde." açıklamasında bulundu.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal ettiğini öne sürdüğü ve bu sebeple anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD sonra da Rusya, Soğuk Savaş'ın son döneminden kalma 1987 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını bildirmişti.

Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

INF ANLAŞMASI NEDİR?

Eski ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov arasında 1987 yılında imzalanan anlaşma, menzili 500 ilâ 5 bin 500 kilometre arasında olan karadan havaya orta menzilli füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Denizden ateşlenen füzeler ise bu anlaşma kapsamında yer almıyor.

Anlaşma, Soğuk Savaş'ın son dönemlerinde iki süper gücün nükleer savaş tehdidini azaltmak amacıyla başlattığı üç bacaklı silahsızlanma sürecinin bir parçası olarak görülüyordu.

Bu sürecin bir diğer bacağını START olarak bilinen stratejik silahların sınırlandırılmasıyla ilgili görüşmeler ve diğerini de uzay silahları konusundaki müzakereler oluşturuyor.

INF KRİZİ NASIL BAŞLADI?

Trump: ABD için anlaşmanın bir anlamı kalmadı

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2018’de FOX News kanalına verdiği röportajda, nükleer savaş tehdidini azaltmak için Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan INF anlaşmasından, Rusya’nın anlaşmayı ihlâl ettiğini gerekçe göstererek çekileceğini açıklamıştı.

Trump’ın çekilme açıklamasından iki ay sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın anlaşmaya tam olarak uymadığı sürece ABD’nin anlaşmaya bağlılığını 60 gün içinde askıya alacağını duyurmuş, “Rusya'nın ihlalleri dolayısıyla ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

PUTİN: YENİ BİR FÜZE KRİZİNE HAZIRIZ

Geçtiğimiz ay konu hakkında demeç veren Rus lider Putin, ABD'nin orta menzilli nükleer silahlar kullanarak Rusya'yı tehdit etmesine karşı misliyle cevap vereceklerini belirterek, "Sonuç olarak denizaltıları ve gemileri konuşuyoruz. Nükleer füzelerimizi bu gemilere yerleştirip bağımsız sulara bu gemilerimizi gönderebiliriz. Sürekli hareket halinde olacak bu gemileri bulmak zorunda kalacaklar." açıklamasında bulunmuştu.

Rusya'nın çevresindeki ülkelere ve özellikle Avrupa'ya konuşlanan ABD füzelerine karşılık Putin, ABD'ye aynı şekilde karşılık verileceğinin de altını çizerek, "Biz de kendi füzelerimizi onlara yaklaştıracağız." diye konuşmuştu.

PUTİN: BAŞKA ÇAREMİZ KALMADI

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD'nin INF’den çekilmesinin ardından, "Moskova'yı 10-12 dakika içerisinde vurabiliriz." tehditlerinin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Hareket etmekten başka çaremiz kalmadı." ifadesini kullanmıştı.

1962 yılında Moskova'nın Küba'ya balistik füze gönderdiğini ve yaşanan Küba Füze Krizini hatırlatan Putin, "Küba Füze Krizi bizim istediğimiz bir şey değil; ancak biri çıkıp bunun yaşanmasını istiyorsa, ‘Tamam, buyurun’ deriz. Füzelerimizin uçuş hızını hesaplamaları gerekecek." sözleriyle ABD'yi açık bir şekilde tehdit etmişti.

"AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİ ABD POLİTİKALARINA REHİN”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa İş Dünyası Birliği üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Avrupa halkının güvenliği ve Avrupa'nın huzuru, Vaşington’un izlediği yıkıcı politikalara ve Avrupa Birliği’ndeki küçük ama son derece agresif bir Rusya’ya nefret duyan gruba rehin oldu.” açıklamasında bulundu.

NATO’nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerde askeri oluşumunu sürdürdüğünü belirten Lavrov, “NATO'nun ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini desteklemesi bir iyimserlik göstergesi yaratmıyor. Bu tür eylemler, özellikle ortak alanlarımızdaki askerî ve siyasî gerilimleri artırıyor.” demecini vermişti.

NATO: RUSYA AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİNE KARŞI TEHDİT OLUŞTURUYOR

NATO, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından, "Rusya'nın gizli denemeleri, üretimi ve 9M729 tipi karadan havaya füze sistemlerini sahaya sürmesinin Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik önemli tehlike oluşturması karşısında, ABD bu eyleme başvurmuştur. Müttefikler bu eylemi tümüyle desteklemektedir.” açıklamasında bulunmuştu.