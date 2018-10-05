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Rusya: ABD ilişkilerimizdeki atmosferi zehirlemeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD´nin Rusya ve Amerika´nın ilişkilerindeki atmosferi Rus özel servislere yönelik yeni suçlamalarıyla zehirlediğini söyledi.

  • DHA
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Ryabkov´un Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinde yer alan açıklamasında, "ABD Hükümeti´nin Rusya ve Amerika´nın ilişkilerindeki atmosferi, NATO´nun diğer ülkelerini takip etme emri altında Rusya´ya yapılan temeli olmayan suçlamalarla zehirlemeye çalıştığını üzüntüyle görüyoruz. Batı toplumunu bir kez daha Rus hackerleri ile korkutuyorlar" dedi.
 
Ryabkov, Amerika´nın tüm gücüyle Rusya´nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki kuruntuların unutulmasına izin vermediğini belirterek şöyle devam etti:
 
"Bu suçlamaları kendi toplumunu ve dünyayı kandırarak yeni haberlerle güçlendirmeye çalışıyorlar. Böylelikle yaptırımlar ve ülkemize diğer baskı önlemleri için ek bahaneler oluşturuyorlar. Rusya Amerika´nın bu tür metotlarına alıştı; ancak, iki nükleer gücün ilişkilerinde hedefe yönelik kriz çıkartılmaya çalışılması çok tehlikeli bir yol. Aynı şekilde Amerika´nın suçlamalarına hizmet eden diğer Avrupa ülkelerinin de bunu düşünmesi gerek."
 

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