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Dünya

Rusya: ABD krizin derinleşmesine yol açtı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin yaklaşımının Orta Doğu'daki krizin derinleşmesine ve durumun kötüleşmesine yol açtığını söyledi.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
Rusya: ABD krizin derinleşmesine yol açtı
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Zaharova, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin haftalık basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki durumuna ilişkin pozisyonu ile ilgili AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Zaharova, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD yönetiminin bu konudaki yaklaşımı, antisemitist olarak değerlendirilebilir. Hem İsrailliler hem de Filistinliler Sami halklarıdır. ABD'nin yaptığı her şey hem İsraillilere hem de Filistinlilere karşı. ABD'nin bölge üzerindeki siyaseti her iki halkın da ölümüne, Orta Doğu'daki krizin derinleşmesine, genel durumun kötüleşmesine, bölgenin geleceği için ölümcül sonuçlar doğurabilecek risklerin oluşmasına yol açıyor."

Zaharova, Orta Doğu'daki gerilimin azalacağına dair ihtimalin bulunmadığını ifade ederek, "Son yıllarda ABD'nin bölgede artan varlığı krize bir çözüm sağlamadı, bunun yerine durumun kötüleşmesine yol açtı. Her seferinde eski meseleler alevlendi." dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby'nin, "Gazze'de sivillerin katledilmesinin İsrail'in planlarına dahil olmadığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Bunu ancak edep, şeref, insanlık veya yasallık ile ilgili hiçbir fikri olmayan veya tüm bu özellikleri kaybeden kişi söyleyebilir. Bu açıklamalara vicdanın kaybı neden olabilir." ifadelerini kullandı.

- "ABD, Ukrayna krizini sürdürme bedelini AB'ye yıkmaya çalışıyor"

Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye olarak, taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya" hazır olduklarına dair açıklamasına değerlendirerek "Ankara, iyi niyet gösterip Ukrayna'yı barış sürecine doğru ilerlemeye teşvik etmek istiyorsa, bunu yapabilir. Bu hedefe yönelik her türlü girişim memnuniyetle karşılanmalıdır." diye konuştu.

Ukrayna'nın ABD ve İngiltere'nin isteği üzerine müzakerelerden vazgeçtiğini belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Rusya ile çatışmayı iktidarda kalmak için son fırsat olarak" gördüğünü vurguladı.

Zaharova, ABD'nin, Ukrayna krizini sürdürme bedelini Avrupa Birliği'ne (AB) yıkmaya çalıştığını söyledi.

Fransız gazetesi Le Monde'un, "Rusya'nın Afrika'daki varlığını yenilemeye çalıştığını ve bunun için Wagner paralı savaş grubundan Afrika Kolordusu'nu oluşturduğu" yönündeki iddiasına ilişkin olarak Zaharova, Rus mevzuatında özel askeri şirketiyle ilgili hükümlerin bulunmadığına dikkati çekerek "Rus güvenlik uzman ve eğitmenlerini davet eden ve bunlara iş teklif eden ülkeler bunu özel olarak yapıyor." dedi.

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