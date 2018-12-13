Rusya: ABD, Suriye´deki El Tanf üssünden çıksın

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Direktörü General Mikhail Mizintsev, ABD üssünün bulunduğu bölgede El Tanf bölgesinde, 6 bin militanın serbest bir şekilde dolaştığını söyleyerek ABD´nin bölgeyi işgal ettiğini iddia etti.

TASS´ın haberine göre, Rusya´da Suriyeli mülteciler toplantısında konuşan Mizintsev, ABD´nin üs olarak kullandığı 55 kilometrekarelik bölgede 6 bin silahlı militanın serbest halde dolaştığını ve ABD´nin işgali yüzünden buradaki Rukban mülteci kampına yardım ulaştırılamadığını belirtti.

Mizintsev, bu bölgeyi "şeytanın son kalesi" olarak adlandırırken, Amerika´nın bağımsız bir devletteki sıradan Suriyeliler'e korku içinde ve adaletsiz bir ortam yarattığını savundu.

Rus General, "Bir kez daha burada vurgulamak istiyorum; Rukban, ABD tarafından yasadışı yollarla işgal ediliyor. Buradaki Suriyeliler'in içinde bulundukları koşullar tamamen ABD´nin sorumluluğundadır" dedi.

Bölgede 55 kilometrekarelik bir alanı kaplayan ABD üssü, Suriye- Irak sınırında bulunuyor. Bu bölgede Amerikan özel kuvvetleri ve ABD´nin desteklediği FSA grupları 2016 yılından bu yana IŞİD saldırılarına karşı konuşlandırılıyor.

Bölgede bulunan Rukban mülteci kampında 50 - 60 bin mülteci barınıyor. Ürdün´ün 2016 yılında Irak ile sınır kapılarını kapatması nedeniyle buradaki mültecilerin evlerine dönmeleri olanaksızlaşıyor.