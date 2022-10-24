İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2022 Pazartesi / 29 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,584
  • EURO
    18,3679
  • ALTIN
    985.575
  • BIST100
    3977.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya: ABD, UAEA konferansına katılacak Rus heyetine vize vermedi
Dünya

Rusya: ABD, UAEA konferansına katılacak Rus heyetine vize vermedi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Washington'da düzenleyeceği konferansa katılmayı planlayan Rus heyetine ABD'nin vize vermediğini bildirdi.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
Rusya: ABD, UAEA konferansına katılacak Rus heyetine vize vermedi
ABONE OL

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, 26-28 Ekim'de Washington'da UAEA'nın "21. Yüzyılda Atom Enerjisi" konferansı yapacağını hatırlattı.

Rusya'dan Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ve Rusya Federal Ekolojik Teknolojik ve Nükleer Denetim Kurumundan (Rostehnadzor) bir heyetin bu konferansa katılmayı planladığını belirten Zaharova, "ABD, ilgili başvuruları öngörülen şekilde önceden sunmalarına rağmen, Rus heyetindekilere vize vermedi. Böylece Rusya'nın UAEA himayesinde önemli bir uluslararası etkinliğe katılımı kesinlikle kabul edilemez bir şekilde ve hiçbir gerekçe gösterilmeden engellenmiştir." ifadelerini kullandı.

Zaharova, bu eylemiyle ABD'nin uluslararası hukuku görmezden geldiğini vurguladı.

- "Kirli bomba" iddiası

Ukrayna'nın "kirli bomba" olarak adlandırılan radyoaktif maddelerden oluşan patlayıcı kullanarak "provokasyon hazırladığına" dair edinilen bilgilerin endişe verici olduğunu vurgulayan Zaharova, "Böyle korkunç bir provokasyonun amacı açık. Rusya'yı kitle imha silahları kullanmakla suçlamak. Ukraynalı yetkililer ve Batı'daki küratörleri, bunun güçlü bir Rus karşıtı kampanyayla sonuçlanacağını, ortaklarının Moskova'ya olan güvenini sarsacağını ve ülkemizin uluslararası arenada tecrit edilmesine yol açacağını umuyorlar." dedi.

Aldıkları bilgilere göre Ukrayna'nın söz konusu planı uygulamaya başladığını öne süren Zaharova, Joltıye Vodı şehrindeki bir madencilik işleme tesisinin ve Kiev'deki Nükleer Araştırma Enstitüsü'nün "kirli bomba" yapmakla görevlendirildiği dile getirdi.

Zaharova şunları ifade etti:

"Kiev yetkililerini ve onları kontrol eden Batılı sponsorlarını, dünyayı nükleer bir felakete sürükleyen ve masum sivillerin hayatlarını tehdit eden eylemlerde bulunmaktan vazgeçmelerini talep ediyoruz. Bu konuda Rusya'nın uyarılarını dikkate almamak pervasızlıktır. Olayları tırmandırmak tehlikelidir."

  • Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı
  • UAEA

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.