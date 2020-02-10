Rusya, 'ABD yanaşmıyor', ABD 'Çin gelsin' diyor... Nükleer çıkmaz

star.com.tr 10.02.2020 11:52 - Güncelleme: 10.02.2020 11:52

Rusya ile ABD arasındaki stratejik silah yarışını sınırlandıran Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasının hükümlerinin yürürlükten kalkmasının ardından gözler, ömrü bitmek üzere olan Yeni Sitratejik Silahların Azaltılması Sözleşmesine (The New Strategic Arms Reduction Treaty) çevrildi.

Ortaya çıkan nükleer silahlanma yarışının önündeki son engel olan Yeni Start anlaşması bir yıl içinde sona erecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiyskaya Gazeta gazetesine verdiği röportajda, ABD'nin tekrar tekrar diyalog çağrılarını görmezden geldiği için, Moskova ve Washington hattında henüz anlamlı bir müzakerenin yapılamadığını söyledi.

Moskova'nın bu konudaki duruşunun net olduğunu söyleyen Lavrov, 'Mevcut anlaşmayı hemen genişletmeye hazırız. Anlaşmayı uzatma talebi, Devlet Başkanımız Vladimir Putin de dahil olmak üzere üst düzey Rus yetkililer tarafından tekrar tekrar dile getirildi. Ancak ABD, mevcut anlaşmayı tartışmak yerine Çin'in anlaşmaya dahil olup olmayacağını tartışıyor.' dedi.

PEKİN DAHİL OLMAK İSTEMİYOR

Pekin, Çin'in nükleer kuvvetlerin inşası bakımında Rusya ve ABD'den tamamen farklı olduğunu iddia ederek görüşmelere katılamak istemediğini belirten Lavrov, net verilerle sayıların 'denge' konusunda görüşmeye alınacak seviyenin altında olduğunu söyledi.

Lavrov açıklamasında, 'Çin aniden fikrini değiştirirse, kesinlikle çok taraflı görüşmelere katılacağız. Ama Pekin'i ikna etmeye çalışmayacağız. Amerikalılar Yeni START müzakerelerinin Çin olmadan anlamsız olduğuna inanıyorlarsa buna devam etsinler.' ifadelerini kullandı.

Sadece Rusya, ABD ve Çin'in nükleer silahlı ülkeler olmadığıını hatırlatan Lavrov, çok taraflı silah kontrol anlaşmalarının aslında diğer aktörleri de kapsaması gerektiğini belirtti. Lavrov, 'İngiltere, Fransa, Hindistan, Pakistan ve diğer ülkelerin nükleer silahları var. Rusya, onlarla mümkün olan her formatta görüşmeye hazır.' dedi.

BAŞLASA BİLE ÇOK UZUN SÜRECEK

Çok taraflı bir müzakerenin başlasa bile çok uzun süreceğini belirten Lavrov, böylesine ciddi bir anlaşmayı birkaç ay içinde sonuçlandırmanın imkansız olduğunu belirtti. Lavrov'a göre bu nedenle Yeni START'ın güvenlik ağı açısından uzatılması ehemmiyet arz ediyor.

Moskova ayrıca yeni, modern balistik füzeleri ve son teknoloji hipersonik sistemlerini antlaşmanın tartışmalarına dahil etmeye hazır.

Lavrov yeni nesil hipersonik silahların kullanımı ile ilgili, 'Amerikalılar yeni silahlarımızla ilgileniyorlar. Avangard ve Sarmat gibi silahlarımızın en azından bir kısmını bu anlaşmanın konusu olarak görmeye hazır olduğumuzu zaten söylemiştik.' ifadelerini kullandı.

ORTA MENZİLLİ KUVVETLER ANLAŞMASI (INF)

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, ABD'nin Rusya'ya yönelik 'anlaşmayı ihlal ediyorlar' gerekçesiyle sona erdi.

2 Şubat 2019'da Trump Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını açıkladı. Bundan kısa bir süre sonra da Putin de anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldıklarını duyurdu.

6 aylık sürenin dolmasıyla 2 Ağustos 2019 tarihinde INF anlaşması resmen sona erdi.

Anlaşma, kara tabanlı ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer kapasiteli balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

ABD ilk olarak 2014 yılında Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü ve takip eden yıllarda hazırlanan raporlarda bu ihlallerin sürdüğünü belirtti. Rusya ise bu iddiaları reddetti.

INF'in sona ermesinden sonra gözler iki süper güç arasındaki silahlanma yarışını dizginleyen bir diğer anlaşma 'START'a çevrildi.

YENİ STRATEJİK SİLAHLARIN AZALTILMASI SÖZLEŞMESİ (The New Strategic Arms Reduction Treaty - START)

Waasshington ile Moskova arasında Soğuk Savaş döneminde görüşülen START uygulamaya sokulamadı. Varşova Paktı'nın dağılmasından 6 ay sonra Sovyetler Birliği lideri Gorbaçov döneminde 31 Temmuz 1991 tarihinde anlaşma imzalanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma ile iki taraf kıtalararası balistik füze (ICBM), denizaltı platformuna konuşlu balistik füze (SLBM) ve ağır bombardımanların sayısının 1.600’e çekilmesini hedefledi. Bu hedeflerin yerine getirilmesi için de iki tarafın birbirlerini denetlemesi kuralı getirildi.

Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile ABD Başkanı George Bush, nükleer silahlarının üçte ikisinin kullanım dışı bırakılması hedefiyle START-2’yi imzaladı. ABD Senatosu START-2’yi 1996’da onayladı. Ancak Rus Duması, 1993 yılında imzalanan anlaşmayı onaylamadı. 2001 yılında Rusya ve ABD, START I anlaşmasının gereklerini yerine getirdiklerini duyurdu.

Prag’da ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev 8 Nisan 2010'da Prag'da START II anlaşmasını imzaladı. 5 Şubat 2011'de yürürlüğe girdi. 10 yıl geçerli olan anlaşma 2009 yılı aralık ayında sona eren 1991 START 1 anlaşmasının yerine geçti.

Son imzalanan START anlaşması 2021 başında sona eriyor ve dünyanın gözü ABD'nin bu konuda atacağı adımda.