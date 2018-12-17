Rusya, ABD'nin INF'den çekilme ihtimaline göre planlama yapıyor

ABD’nin Orta ve Kısa Menzilli Füze Anlaşması’ndan çekilme tehdidi üzerine Rusya ve ABD arasında gerilim yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakaev, Rusya Savunma Bakanlığı’nın gazetesi Krasnaya Zvezda’ya verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Karakaev, “ABD'nin INF Antlaşması'ndan çekilmesinin ihtimali üzerine, ABD’nin Avrupa’da orta menzilli füzelerin konuşlandırılması üzerine stratejik çalışmalar yaptık” dedi.

100 yeni füze gelecek

Karakaev, Orta ve Kısa Menzilli Füze Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana Rusya ve ABD'nin nükleer potansiyelinin üç kattan fazla düştüğünü söyleyerek "Aynı zamanda, ABD aralıksız bir şekilde kendi anti-füze potansiyelini artırdı. Böylece kendi lehine saldırı ve savunma silahları arasındaki mevcut güç dengesini ihlal etti" dedi. Karakaev yeni yıl hazırlıklarından da bahsederek, “Yılın sonuna kadar standart ve mobil tabanlı Yars füze sistemleri de dahil olmak üzere savunma bakanlığına yaklaşık 100 yeni füze teslim edilmesi planlanıyor” ifadelerine yer verdi.