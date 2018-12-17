Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, ABD'nin INF'den çekilme ihtimaline göre planlama yapıyor

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakaev, Rusya’nın orta ve kısa menzilli füze stratejisini ABD’nin INF’den çekilme ihtimaline göre gerçekleştirmeye başladığını söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin Orta ve Kısa Menzilli Füze Anlaşması’ndan çekilme tehdidi üzerine Rusya ve ABD arasında gerilim yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanı Sergey Karakaev, Rusya Savunma Bakanlığı’nın gazetesi Krasnaya Zvezda’ya verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Karakaev, “ABD'nin INF Antlaşması'ndan çekilmesinin ihtimali üzerine, ABD’nin Avrupa’da orta menzilli füzelerin konuşlandırılması üzerine stratejik çalışmalar yaptık” dedi.
 
100 yeni füze gelecek
 
Karakaev, Orta ve Kısa Menzilli Füze Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana Rusya ve ABD'nin nükleer potansiyelinin üç kattan fazla düştüğünü söyleyerek "Aynı zamanda, ABD aralıksız bir şekilde kendi anti-füze potansiyelini artırdı. Böylece kendi lehine saldırı ve savunma silahları arasındaki mevcut güç dengesini ihlal etti" dedi. Karakaev yeni yıl hazırlıklarından da bahsederek, “Yılın sonuna kadar standart ve mobil tabanlı Yars füze sistemleri de dahil olmak üzere savunma bakanlığına yaklaşık 100 yeni füze teslim edilmesi planlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA