star.com.tr 18.12.2019 16:21 - Güncelleme: 18.12.2019 16:40

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'' olarak bilinen savunma bütçesine, 'Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) projesi ve Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Türk Akım projesine yaptırım uygulanması da eklendi.

11 Aralık'ta Temsilciler Meclisi'nde, Nord Stream 2 ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı projelerine yaptırım uygulanması konusunda bir hükmü içeren 2020 yılı savunma bütçesi taslağı, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından onaylandı.

Projenin muhataplarından Türkiye yaptırım taleplerine sert tepki gösterirken, Alman makamları yaptırımların Avrupa'nın egemenliğine hakaret olarak niteledi.

RUSYA: ABD BU PROJEYİ DURDURAMAYACAK

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov Çarşamba günü (18 Aralık) yaptığı açıklamada ABD yaptırımlarının, Rusya'da Almanya'ya gaz aktaracak Nord Stream-2 boru hattı projesini durdurmayacağını söyledi.

Peskov, 'Washington'un potansiyel yaptırımlarının inşaatın askıya alınmasına neden olup olamayacağı' soru üzerine ''Projenin tamamlanacağını kabul ediyoruz.'' dedi.

Peskov, olası yaptırımları ''uluslararası hukukun doğrudan ihlali'' ve ''haksız rekabetin ideal bir örneği'' olarak nitelendirdi. Peskov, Washington'un Avrupalı ​​tüketicilere daha pahalı ürünlerin yanı sıra daha pahalı doğal gaz da dayattığını, söyledi.

Peskov'a sorulan yaptırımların yürürlüğe girmesi için, ABD senatosunun ardından Başkan Donald Trump'ın onayı gerekiyor.

YAPTIRIMLAR KİMLERİ KAPSIYOR?

Beyaz Saray'dan çıkacak onay halinde Nord Stream - 2 projesinde faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini durdurmaları için 30 gün süre tanınacak. İlgili kişilerin vizeleri iptal edilecek ve mal varlıklarına konulan engellerle karşılaşacaklar.

Projede yer alan Avrupalı ​​şirketler arasında Alman enerji firmaları Wintershall ve Uniper, Fransız çokuluslu Engie, İngiliz-Hollanda petrol ve gaz devi Royal Dutch Shell ve Avusturya enerji şirketi OMV yer alıyor.

NORD STREAM - 2

Proje, Rusya kıyılarından Baltık Denizi'nden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasiteli iki gaz boru hattının inşasını içeriyor.

Boru hattı, toprak ve deniz alanlarından Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgelerinden geçiyor.

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Nord Stream-2'ye aktif olarak karşı çıkıyor. Polonya'ya, Letonya'ya ve Litvanya'ya gibi ülkelerin yanı sıra, Avrupa'ya kendi LNG ihracatının satışını teşvik eden ABD de projeye karşı çıkıyor.