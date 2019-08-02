'NATO kendisini itibarsızlaştırıyor'

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Rusya: ABD'nin peşinden giden NATO, kendisini bir siyasi yapı olarak itibarsızlaştırıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, 'ABD'nin peşinden giden NATO, kendisini bir siyasi yapı olarak itibarsızlaştırıyor' dedi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesini desteklemekle kendisini itibarsızlaştırdığını söyledi.
 
Ryabkov, başkent Moskova'da, NATO'nun INF konusundaki açıklamalarını eleştirdi.
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in sürekli ABD'nin INF'den çekilmesine destek veren ifadeler kullandığını hatırlatan Sergey Ryabkov, "ABD'nin peşinden giden NATO, kendisini bir siyasi yapı olarak itibarsızlaştırıyor." dedi.
 
Ryabkov, ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılması konusunda çalışmalara devam edileceğini de dile getirdi.

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