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Rusya: ABD'nin Suriye'den çekildiğine dair somut adımlar görmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin Suriye’den çekildiğine dair somut adımlar görmediklerini söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Reuters’ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığında haftalık basın toplantısı düzenleyen Mariya Zaharova, Suriye ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.
 
“Başkan Donald Trump’ın açık ifadelerine rağmen, çekilme kararının uygulandığına dair herhangi bir eylem yok.” diyen Zaharova, İran ve Türkiye ile beraber, Suriyeli kesimler ve BM ile koordineli şekilde Cenevre’de Anayasa Komitesi’yle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.
 
Heyet Tahrir el-Şam örgütünün İdlib’in büyük kısmını kontrolü altına almasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Zaharova, İdlib’deki mevcut durumun Rusya için ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirterek “(İdlib’de) devam eden provokasyonlar Rus Hmeymim hava üssünü tehdit ediyor.” ifadelerini kullandı.
 
Lavrov’dan Mağrib ülkelerine resmi ziyaret
 
Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 23-26 Ocak tarihleri arasında Mağrib ülkelerine resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.
 
Cezayir, Fas ve Tunus’a gidecek olan Lavrov’un, bu ülkelerin üst düzey hükûmet yetkilileri ve dışişleri bakanlarıyla önemli görüşmeleri gerçekleştirmesi bekleniyor.

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