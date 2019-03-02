Rusya, ABD'nin Venezuela'daki meşru yönetime tehditlerini kınadı: Uluslararası hukuka aykırı

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın görüşmesinde Venezuela'da yaşanan sorunun ele alındığı belirtildi. Açıklamada, "Görüşmede Lavrov, bir devletin iç işlerine müdahale edilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek, ABD'nin Venezuela'daki meşru yönetime yönelik tehditlerini kınadı." ifadesi yer aldı. ABD'nin "insani yardım kılıfında Venezuela'yı karıştırma çabası"nda bulunduğu kaydedilen açıklamada, Lavrov'un, Venezuela sorununun çözümünde Birleşmiş Milletler'in prensiplerine uyulması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Açıklamada, iki tarafın da Suriye, Afganistan ve Kuzey Kore meselelerinde temasların devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldığı bildirildi.