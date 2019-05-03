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Rusya, ABD'ye Butina'ya verilen hapis cezası nedeniyle nota verdi

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Rus Mariya Butina'nın Rusya adına ajanlık yaptığı iddiasıyla ABD'de 18 ay hapis cezasına çarptırılması nedeniyle ABD Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderdi.

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ABD'de yüksek lisans eğitimini bitirmesinden kısa süre sonra Rusya adına ajanlık yaptığı suçlamasıyla tutuklanan Mariya Butina hakkında açıklanan 18 aylık hapis cezasına Rus tarafının tepkisi devam ediyor.

Sputnik'in haberine göre Butina hakkında verilen hapis cezası kararının kabul edilemez bulan Rusya Büyükelçiliği, yayınladığı açıklamada "Mahkemenin hukuk dışı kararı nedeniyle ABD Dışişleri'ne nota gönderildi. ABD yönetiminden, insan hakları alanındaki uluslararası standartlara uygun olarak vatandaşımızın haklarının ve yasal çıkarlarının korunmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Elçilik diplomatları, Butina'yı ziyaret etti. 26 Nisan'da verilen hükmün tüm haksızlığına ve ağırlığına rağmen, vatandaşımız kararlı ve onurlu bir şekilde hapis cezasının tüm zorluklarına katlanıyor" dendi.

ABD’de mahkeme, Rusya adına ajanlık yaptığı iddiasıyla 9 aydır gözaltında olan Butina’nın 18 ay hapse mahkûm edilmesine hükmetmişti. Butina'nın 9 aydır hapiste olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, kendisinin 9 ay daha hapiste kalacağını duyurmuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin, Butina hakkında açıklanan 18 aylık hapis cezasını 'kanunsuzluk' olarak nitelemişti.

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